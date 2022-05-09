زيلينسكي: ستون قتيلا في مدرسة تعرضت للقصف في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ستون شخصا السبت في قصف تعرضت له مدرسة في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد.

وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال مشاركته في قمة لمجموعة السبع «بالأمس، في قرية بيلوغوريفكا بمنطقة لوغانسك، قتلت قنبلة روسية ستين مدنيا»، وفق «فرنس برس».

وكتب حاكم المنطقة سيرغي غايداي على موقع تلغرام السبت أن قرية «بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف» مضيفا «كان هناك تسعون شخصا بالإجمال، أنقذ منهم 27 ... فيما قضى على الأرجح ستون شخصا».

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تصاعد شدة القتال في شرق أوكرانيا

وشهدت الأيام الأخيرة الماضية قتالا عنيفا في الشرق الأوكراني، حيث يخوض القوات الأوكرانية والروسية سباقا شرسا للسيطرة على الأراضي التي لا تخضع لسيطرتهما.

ونفذت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً متقدمة في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، بينما حقق الروس مكاسب طفيفة في لوغانسك، شرقاً.