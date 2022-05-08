دول مجموعة السبع تتعهد وقف استيراد النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، في بيان أن «مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم حظرًا أو الغاءً تدريجيًا لواردات النفط الروسي» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال البيت الأبيض إن هذا القرار «سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد فلاديمير بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه»، ولكن من دون توضيح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

عقوبات إضافية على روسيا

وقبل أربعة أيام، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيناقش فرض عقوبات «إضافية» محتملة ضد روسيا هذا الأسبوع مع دول مجموعة السبع، وأوضح قائلًا من البيت الأبيض: «نحن دائمًا منفتحون على عقوبات إضافية»، مضيفًا: «سأناقش مع أعضاء مجموعة السبع هذا الأسبوع ما سنفعله، وما لن نفعله».

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ومنذ انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وفي حلف شمال الأطلسي «ناتو» عقوبات اقتصادية ومالية عديدة على روسيا بهدف تقويض قدراتها على مواصلة الحرب.