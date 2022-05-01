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مقتل أربعة مدنيين في قصف استهدف مدينة ليمان شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 09:46 مساء
مقتل أربعة مدنيين في قصف استهدف مدينة ليمان شرق أوكرانيا
رجال إطفاء يحاولون اخماد حريق في مصفاة نفط في أعقاب هجوم صاروخي بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني. (الإنترنت))
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قُتل أربعة مدنيين وأصيب سبعة آخرون، الأحد، في قصف استهدف مدينة ليمان الواقعة في شرق أوكرانيا والمجاورة لخط الجبهة والمهددة بهجوم روسي، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي.

وكتب بافلو كيريلنكو على تلغرام «قصف روسي في منطقة دونيتسك: مقتل أربعة مدنيين جميعهم من ليمان»، لافتًا إلى إصابة سبعة مدنيين أيضًا في هذه المدينة التي اضطر الجيش الأوكراني أخيرًا إلى الانسحاب منها مع تقدم القوات الروسية، وإعادة نشر قواته عند أطرافها، بحسب «فرانس برس».

وعلى صعيد آخر، جرى إجلاء عشرات المدنيين الأحد من مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، حيث كانوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي، مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه العملية التي بدأت السبت وتُجرى بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مستمرة.

عملية إجلاء المدنيين من آزوفستال 
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة أن «عملية إجلاء المدنيين من آزوفستال بدأت. مجموعة أولى تضمّ نحو مئة شخص تتوجه إلى الأراضي التي تسيطر عليها (أوكرانيا). غدًا سنستقبلهم في زابوريجيا» غرب ماريوبول.

-  زيلينسكي: إجلاء مئة مدني من مصنع آزوفستال في ماريوبول
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من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «بفضل مبادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ ثمانين مدنيًا بينهم نساء وأطفال من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، كانوا محتجزين من جانب قوميين أوكرانيين (...) وتم إجلاؤهم نحو بلدة بيزيمينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية (الخاضعة لسيطرة الروس)، حيث حصلوا على مسكن وطعام والرعاية الطبية اللازمة».

وأضافت الوزارة أن «المدنيين (...) الذي رغبوا في التوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف تم تسليمهم لممثلين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر».

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