زيلينسكي: إجلاء مئة مدني من مصنع آزوفستال في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن عملية الإجلاء من مصنع آزوفستال في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، «بدأت» ونحو مئة مدني يتوجّهون إلى «الأراضي التي تسيطر عليها» أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة أن «عملية إجلاء المدنيين من آزوفستال بدأت. مجموعة أولى تضمّ نحو مئة شخص تتوجه إلى الأراضي التي تسيطر عليها (أوكرانيا). غدًا سنستقبلهم في زابوريجيا»، بحسب «فرانس برس».

نقل عشرين مدنيًا

خرج عشرون مدنيًا، السبت، من مجمع «آزوفستال»، حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتجهوا إلى زابوريجيا، حسبما أعلنت كتيبة آزوف التي تؤمن حماية الموقع. وقال نائب قائد كتيبة آزوف، سفياتوسلاف بالامار، «نُقل عشرون مدنيًا هم نساء وأطفال إلى مكان مناسب، ونأمل بأن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا».

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وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أمس الجمعة، أنه جرى التخطيط «لعملية» إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي الذي تحاصره القوات الروسية في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا. وقالت الرئاسة في بيان: «جرى التخطيط لعملية من أجل إخراج المدنيين من المصنع اليوم».

مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين

وحسب كييف، يتحصن مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين، من بينهم عشرات الأطفال، في مجمع آزوفستال الضخم للصلب في ماريوبول، مع آخر المقاتلين الأوكرانيين في المدينة.

والإثنين، أعلنت أوكرانيا أن موسكو لم توافق على طلبها إقامة ممر إنساني، للسماح بإجلاء الجنود المصابين والمدنيين من مصنع «آزوفستال»، وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشتوك، على «تلغرام»: «للأسف لا توجد اتفاقات بشأن الممرات الإنسانية من آزوفستال اليوم».