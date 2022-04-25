موسكو تعلن وقف إطلاق نار في ماريوبول للسماح للمدنيين بمغادرة مصنع آزوفستال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا نيتها وقف الأعمال العدائية، الإثنين، للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول، في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو، يتعهدون بـ«وقف الأعمال العدائية من جانب واحد عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو (11:00 ت غ)، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة» مدنيين «في الاتجاه الذي يختارونه»، وفق وكالة «فرانس برس».

والأحد، دعا منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض، إلى «وقف فوري»، للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية «اليوم».

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وقال عوض، في بيان، إن «حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنًا، على المحك في ماريوبول»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف «نحتاج إلى توقف في القتال الآن لإنقاذ حياة الناس، كلما انتظرنا أكثر، ستكون حياة مزيد الأشخاص عرضة للخطر.. يجب السماح بإجلائهم الآن، اليوم.. غدًا، سيكون فات الأوان».