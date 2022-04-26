«مسؤول تركي»: إردوغان يزور السعودية الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

يجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، زيارة رسمية إلى الرياض، حسبما أعلن مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته الثلاثاء لوكالة «فرانس برس».

وستكون زيارة إردوغان إلى السعودية أول زيارة له إلى المملكة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018، داخل القنصلية السعودية في أسطنبول، ومنذ نقل محكمة تركية لملفّ القضية إلى السعودية في مطلع إبريل الحالي.

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وفي منتصف فبراير الماضي، زار إردوغان، الإمارات، في أول زيارة له للبلد الخليجي الثري منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين اللتين وقفتا على النقيض في العديد من ملفات المنطقة.

وفي القصر الرئاسي في أبوظبي، جرى استقبال رسمي للرئيس التركي أمام حرس الشرف، قبل أن يصافح عدداً من المسؤولين الإماراتيين برفقة ولي عهد أبوظبي.