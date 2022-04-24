تسلسل زمني: الحرب الروسية الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث اليوم الأحد، دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين وحول المدن الأوكرانية إلى أنقاض.

وكالة «رويترز» رصدت في تقرير تطورات الحرب الروسية الأوكرانية منذ أن بدأت في 24 فبراير الماضي، وما تلاها من تطورات عسكرية وعقوبات غربية لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وفيما يلي تسلسل زمني لبعض الأحداث المهمة في الحرب:

24 فبراير: بدأت روسيا غزو أوكرانيا من ثلاث جبهات في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن فرار عشرات الآلاف.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إنه يشن «عملية عسكرية خاصة» لنزع سلاح أوكرانيا و «تخليصها من النازيين». فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على «تويتر» إن "روسيا شرعت في طريق الشر، لكن أوكرانيا تدافع عن نفسها».

- الأمم المتحدة تتهم القوات الروسية بارتكاب أفعال «قد ترقى إلى جرائم حرب» في أوكرانيا

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25 فبراير: القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروس في الشمال والشرق والجنوب، والمدفعية تقصف كييف وضواحيها والسلطات تطلب من السكان تحضير زجاجات حارقة (مولوتوف) للدفاع عن العاصمة.

26 فبراير: مسؤول دفاعي أميركي يقول إن القوات الأوكرانية «تقاوم بشراسة».

28 فبراير: أول محادثات بين الجانبين لم تسفر عن أي تقدم.

أول مارس: روسيا تضرب برج إرسال تلفزيوني في كييف وتكثف قصفها لخاركيف في الشمال الشرقي ومدن أخرى، فيما اعتُبر تحولا في التكتيكات مع تلاشي آمال موسكو في شن هجوم سريع على العاصمة.

- قال مسؤول أمريكي إن قافلة روسية مدرعة يمتد طولها لعدة أميال ومتجهة صوب كييف لم تتحرك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب مشاكل لوجستية.

الثاني من مارس: قال رئيس بلدية ماريوبول إن القوات الروسية قصفت المدينة الساحلية الجنوبية لمدة 14 ساعة ومنعت المدنيين من المغادرة، في بداية حصار موسكو للمدينة، وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

- وصلت القوات الروسية إلى وسط مدينة خيرسون الساحلية المطلة على البحر الأسود، لتصبح أول مركز حضري كبير تسيطر عليه.

الثالث من مارس: روسيا وأوكرانيا تتفقان على فتح ممرات آمنة للمدنيين الفارين. وغرق سفينة شحن بالقرب من ميناء أوكراني بعد ساعات من انفجار في سفينة أخرى في ميناء آخر.

- مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقول إن مليون شخص فروا من أوكرانيا.

الرابع من مارس: القوات الروسية تستولي على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا. رفض حلف شمال الأطلسي دعوة أوكرانيا لفرض مناطق حظر طيران، قائلا إن من شأن ذلك تصعيد الصراع.

السادس من مارس: البابا فرنسيس يقول للحشود في ساحة القديس بطرس "أنهار الدماء والدموع تتدفق في أوكرانيا. هذه ليست مجرد عملية عسكرية، لكنها حرب تنشر الموت والدمار والبؤس".

الثامن مارس: مدنيون يفرون من مدينة سومي المحاصرة في أول ممر إنساني يتم فتحه بنجاح. تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن مليوني شخص فروا حتى الآن من أوكرانيا.

التاسع من مارس: أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مستشفى للولادة في ماريوبول ودفن الناس تحت الأنقاض. قالت روسيا في وقت لاحق إن المستشفى لم يعد يعمل وإن المقاتلين الأوكرانيين احتلوه.

13 مارس: روسيا توسع من حربها إلى عمق غرب أوكرانيا، وتطلق صواريخ على قاعدة في يافوريف بالقرب من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي. قال مسؤول محلي إن الهجوم أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 134.

14 مارس: الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا تقتحم استوديو أحد القنوات التلفزيونية الحكومية خلال نشرة إخبارية على الهواء وهي تحمل لافتة كتب عليها "لا للحرب. أوقفوا الحرب. لا تصدقوا الدعاية. إنهم يكذبون عليكم هنا".

16 مارس: أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مسرح في ماريوبول حيث كان يتحصن مئات المدنيين. وتنفي موسكو ذلك.

25 مارس: موسكو تشير إلى تقليص طموحاتها والتركيز على الأراضي التي يطالب بها الانفصاليون المدعومون من روسيا في الشرق، فيما تشن القوات الأوكرانية هجوما لاستعادة السيطرة على البلدات الواقعة خارج كييف.

29 مارس: أوكرانيا تقترح تبني وضع دولة محايدة خلال محادثات في إسطنبول.

30 مارس: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من أربعة ملايين شخص فروا من أوكرانيا.

أول أبريل: أوكرانيا تستعيد المزيد من الأراضي حول كييف من الجنود الروس الذين تركوا القرى المدمرة والدبابات المهجورة في أثناء ابتعادهم عن العاصمة.

الثالث والرابع من أبريل : أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب بعد العثور على مقبرة جماعية وجثث لأشخاص أطلقت عليهم النار من مسافة قريبة في بلدة بوتشا بعد استعادتها من القوات الروسية. ينفي الكرملين مسؤوليته ويقول إن صور الجثث مزيفة.

الثامن من أبريل: أوكرانيا وحلفاؤها يحملون روسيا مسؤولية هجوم صاروخي على محطة للقطارات في كراماتورسك أسفر عن مقتل 52 شخصا على الأقل كانوا يحاولون الفرار من هجوم يلوح في الأفق في شرق البلاد. نفت روسيا مسؤوليتها عن الهجوم.

14 أبريل: غرق السفينة الحربية الروسية موسكفا في البحر الأسود بعد انفجار وحريق تقول أوكرانيا إنه نجم عن ضربة صاروخية، فيما قالت روسيا إن السفينة غرقت بعد انفجار ذخيرة، لكن واشنطن تعتقد أن السفينة الحربية أصيبت بصاروخين أوكرانيين.

18 أبريل: روسيا تبدأ هجومها على شرق أوكرانيا وتطلق العنان لآلاف القوات فيما وصفته أوكرانيا بمعركة دونباس، وهي حملة للاستيلاء على إقليمين وتحقيق أي نصر في ساحة المعركة.

20 أبريل: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من خمسة ملايين شخص فروا من أوكرانيا.

21 أبريل: بوتين يعلن «تحرير» مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق أوكرانيا بعد شهرين من الحصار، رغم تحصن مئات من المدافعين عن المدينة في مصنع ضخم للصلب.