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روسيا تعلن تدمير مخزن كبير لأسلحة أجنبية قرب لفيف في غرب أوكرانيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 08:50 مساء
روسيا تعلن تدمير مخزن كبير لأسلحة أجنبية قرب لفيف في غرب أوكرانيا (فيديو)
آثار الدمار في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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أكد الجيش الروسي، الإثنين، أنه دمر بواسطة «صواريخ عالية الدقة» بالقرب من مدينة لفيف في غرب أوكرانيا مخزنًا كبيرًا لأسلحة أجنبية سلمت أخيرًا إلى السلطات الأوكرانية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناتشنكوف، إن طائرات روسية أغارت، صباح الإثنين، على مركز لوجستي للقوات لأوكرانية، مشيرًا إلى أنه «تم تدمير المركز اللوجستي وكميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية سُلمت إلى أوكرانيا خلال الأيام الستة الأخيرة من جانب الولايات المتحدة وبلدان أوروبية وكانت مخزنة فيه»، بحسب «فرانس برس».

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وأسفرت ضربات صاروخية روسية استهدفت، صباح الإثنين، مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين، وألحقت أضرارًا بالغة ببنى تحتية عسكرية، على ما أعلن الحاكم الإقليمي، ماكسيم كوزيتسكي.

إصابة بنى تحتية عسكرية
وقال كوزيتسكي، على «تلغرام»، «حتى الآن هناك ستة قتلى وثمانية جرحى. ثمة طفل بين الضحايا»، مشيرًا إلى أن القصف الروسي أصاب بنى تحتية عسكرية ومتجر إطارات؛ ما تسبب في اندلاع حرائق، وفق وكالة «فرانس برس». وصباح اليوم، تعرضت مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، لخمس ضربات صاروخية روسية «قوية»، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.

وقال أحد سكان جنوب غرب لفيف، التي كانت بمنأى عن القتال، لوكالة «فرانس برس» إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مبانٍ سكنية، فيما قال رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي، عبر «تلغرام»، إن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.

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