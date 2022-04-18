أوكرانيا تعلن تعرُّض مدينة لفيف إلى 5 ضربات صاروخية قوية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، لخمس ضربات صاروخية روسية «قوية»، صباح الإثنين، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.

وقال أحد سكان جنوب غرب لفيف، التي كانت بمنأى عن القتال، لوكالة «فرانس برس» إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مباني سكنية، فيما قال رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي عبر «تلغرام» إن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.

بينما قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح في ضربات جوية على خاركيف في شمال شرق البلاد، تسببت في اندلاع حرائق، على ما أفاد مسعفون وكالة «فرانس برس».



وأعلنت القوات الروسية أنها قصفت مصنعا آخر للأسلحة بالقرب من كييف الأحد لليوم الثالث على التوالي، بعدما هددت بتكثيف الضربات ضد العاصمة الأوكرانية ردا على تدمير سفينة قيادة أسطولها في البحر الأسود.

أوكرانيا: قتال حتى النهاية في ماريوبول

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الأوكراني أن المدافعين عن مدينة ماريوبول «سيقاتلون حتى النهاية»، وذلك بعد انقضاء مهلة نهائية حددتها روسيا لهم لإلقاء السلاح وإخلاء المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا ومينائها الاستراتيجي الذي سيشكل الاستيلاء عليه انتصارا مهما لموسكو.

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ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت الوضع في ماريوبول بأنه «غير إنساني»، داعيا الغرب إلى تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة التي يطلبها منذ أسابيع، وتقول القوات الروسية إنها سيطرت على المدينة بشكل شبه كامل بعد قتال عنيف باستثناء جيب مقاوم.

وسيشكل استيلاء روسيا على هذه المدينة انتصارا مهما لموسكو لأنه سيسمح لها بتعزيز مكاسبها في المنطقة الساحلية المطلة على بحر آزوف من خلال ربط منطقة دونباس التي يسيطر موالون لها على جزء منها، بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.