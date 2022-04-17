Atwasat

زيلينسكي: دعوت ماكرون لزيارة أوكرانيا ليتأكد من حصول «إبادة جماعية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 07:36 مساء
زيلينسكي: دعوت ماكرون لزيارة أوكرانيا ليتأكد من حصول «إبادة جماعية»
صورة مركبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يمين)، والفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دعا إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا من أجل أن يرى بعينيه أن القوات الروسية ترتكب «إبادة جماعية»، وهو تعبير رفض نظيره الفرنسي استخدامه حتى الآن.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع محطة «سي إن إن» الأميركية أُجريت الجمعة وبُثت الأحد «لقد تحدثت إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار»، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي التنديد بحصول «إبادة جماعية» في أوكرانيا بخلاف الرئيس الأميركي جو بايدن. واعتبر الرئيس الأوكراني هذا الرفض الأربعاء «مؤلمًا جدًا»، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو الدولية». 

 «ليست سوى إبادة جماعية»
وتابع زيلينسكي لشبكة «سي إن إن»، «قلت له إنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربًا، أن هذه ليست سوى إبادة جماعية. لقد دعوته إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة. سوف يأتي وسوف يرى، وأنا متأكد من أنه سوف يفهم».

-  رئيس الوزراء الأوكراني: المدافعون عن ماريوبول «سيقاتلون حتى النهاية»
-  5 قتلى في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية

برر ماكرون الخميس، قراره عدم استخدام مصطلح «إبادة جماعية» بأن «التصعيد الكلامي» لن «يساعد أوكرانيا» وقد يدفع الغربيين إلى التدخل. وأضاف «كلمة إبادة جماعية لها معنى» و«يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس عن سياسيين». وأشار إلى أن «الدول التي تعتبر أنها إبادة جماعية يجب أن تتدخل بموجب الاتفاقات الدولية».

زيارة جو بايدن 
وفي المقابلة التي بثت الأحد، قال الرئيس الأوكراني أيضًا إنه يرغب في أن يزور بلاده جو بايدن الذي أكد الأسبوع الماضي أن القوات الروسية ترتكب «إبادة جماعية». وقال «أعتقد أنه سيأتي لكن القرار متروك له، وذلك يعتمد بالطبع على الوضع الأمني».

تفكر الحكومة الأميركية في إرسال مبعوث إلى كييف، لكن البيت الأبيض استبعد قيام الرئيس في الوقت الحالي برحلة دونها أخطار عالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس

ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا

إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا
17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس

17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس
دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم
بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»

بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»
بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا

بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الوزراء الأوكراني: المدافعون عن ماريوبول «سيقاتلون حتى النهاية»
رئيس الوزراء الأوكراني: المدافعون عن ماريوبول «سيقاتلون حتى ...
ارتفاع حصيلة «القصف الباكستاني» في أفغانستان إلى 47 قتيلا
ارتفاع حصيلة «القصف الباكستاني» في أفغانستان إلى 47 قتيلا
«رويترز»: إصابات «كوفيد-19» حول العالم تتجاوز 502.2 مليون شخص.. والوفيات تتخطى 6.5 مليون
«رويترز»: إصابات «كوفيد-19» حول العالم تتجاوز 502.2 مليون شخص.. ...
فون دير لاين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك والنفط
فون دير لاين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك ...
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 443 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 443 شخصا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
المزيد
دراغي يأسف لعدم جدوى الحوار مع بوتين حول الحرب في أوكرانيا
دراغي يأسف لعدم جدوى الحوار مع بوتين حول الحرب في أوكرانيا...
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من ......
زيلينسكي: دعوت ماكرون لزيارة أوكرانيا ليتأكد من حصول «إبادة جماعية»
زيلينسكي: دعوت ماكرون لزيارة أوكرانيا ليتأكد من حصول «إبادة ......
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 443 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 443 شخصا...
فون دير لاين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك والنفط
فون دير لاين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط