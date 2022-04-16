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زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 06:14 مساء
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، من أن «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية «ستنهي المفاوضات» مع موسكو.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع الموقع الإخباري «أوكرانسكا برافدا» إن «تصفية عسكرينا، رجالنا (في ماريوبول) ستنهي المفاوضات» من أجل السلام، منبهًا من أن الطرفين سيجدان نفسيهما في «مأزق»، وفق «فرانس برس».

روسيا تقصف مصنعا عسكريا ثانيا قرب كييف
ميدانيا  قصفت روسيا مصنعا عسكريا ثانيا قرب كييف السبت، ما أسفر عن سقوط قتيل في أعقاب تلويحها بتكثيف ضرباتها على العاصمة، بعد خسارتها سفينة القيادة لأسطولها في البحر الأسود «موسكفا» في هجوم تبنته أوكرانيا.

وأشار مراسل وكالة «فرانس برس» إلى أن المنشأة في دارنيتسكي التي تصنع خصوصا الدبابات، تعرضت للقصف صباحا، وتواجد في الموقع عدد كبير من العسكريين وعناصر الشرطة الذين منعوا الوصول إلى المجمع حيث تصاعد الدخان،.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، على وسائل التواصل الاجتماعي وقوع انفجارات في دارنيتسكي، مشيرا إلى أن شخصا قتل في الهجوم ونقل عدد آخر إلى المستشفى. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تلغرام، إن «أسلحة جو-أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف».

- روسيا تقصف مصنع كييف للصواريخ بعد غرق بارجتها الرئيسية في البحر الأسود
- وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»

واستهدف قصف روسي الجمعة في منطقة كييف مصنعا لإنتاج صواريخ نبتون، التي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب الطراد الروسي «موسكفا».  وبقيت منطقة العاصمة بمنأى نسبيا عن القصف منذ انسحاب الجيش الروسي منها نهاية مارس، لكن غرق الطراد «موسكفا» الذي يبلغ طوله 186 مترا بعد إصابته بصاروخين أوكرانيين وفق وزارة الدفاع الأميركية، أثار غضب موسكو.

نطاق الضربات الصاروخية على مواقع في كييف ستزداد
وحذرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة من أن «عدد ونطاق الضربات الصاروخية على مواقع في كييف، سيزداد ردا على أي هجمات إرهابية وعمليات تخريب ينفذها النظام القومي في كييف على الأراضي الروسية».

ودعا كليتشكو مجددا السكان الذين غادروا المدينة إلى عدم العودة إليها، بل البقاء في «مكان آمن».

روسيا «لن تغفر»
ولم تعترف روسيا رسميا بأن سفينة قيادة أسطولها في البحر الأسود، غرقت نتيجة إصابتها بصواريخ أوكرانية، وفق ما أعلنت كييف وأكد البنتاغون. وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية لجنوب أوكرانيا ناتاليا غومنيوك، «ندرك تمامًا أنهم لن يغفروا لنا أبدا» تدمير «موسكفا» وهذه الضربة لـ«الطموحات الامبريالية لموسكو».

وأضافت «ندرك أن الهجمات ضدنا ستتكثف وأن العدو سينتقم وستكون هناك هجمات صاروخية وقصف مدفعي»، مشيرة إلى ضربات في الجنوب استهدفت خصوصا مدينة ميكولاييف القريبة من أوديسا.

وأوضح الناطق باسم الإدارة العسكرية الإقليمية لأوديسا سيرغي براتشوك، أن خسارة السفينة مهمة لأنها «كانت تؤمن غطاء جويا للسفن الأخرى أثناء عملياتها، لا سيما في قصف الساحل ومناورات الإنزال».

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