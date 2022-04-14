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وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 10:52 مساء
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
السفينة الحربية الروسية موسكفا، العام 2009، (وزارة الدفاع الروسية)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن الطراد «موسكفا» سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، غرقت بعدما تعرضت لأضرار خلال الهجوم على أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الوزارة التي أوردت تصريحها وكالة «تاس» الرسمية للأنباء «خلال قطر الطراد موسكفا إلى وجهته فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار اللاحقة بهيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر. وقد غرقت السفينة بسبب البحر الهائج».

- الدفاع الروسية: الطراد «موسكفا» لم يغرق والانفجارات على متنه توقفت

وبينما يستعد الجيش الروسي للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية على بحر آزوف، وتوسيع هجومه في جنوب أوكرانيا وشرقها، أصيب الطراد القاذف للصواريخ موسكفا «بأضرار جسيمة»، حسبما نقلت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان «ريا نوفوستي» و«تاس» عن وزارة الدفاع الروسية.

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