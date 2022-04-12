شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل، أنه لم «يفتح تحقيق في عمل إرهابي» حتى الآن في إطار حادث إطلاق النار في مترو في بروكلين، أسفر عن إصابة 16 شخصًا.

وقالت سيويل، في مؤتمر صحفي عقد في بروكلين فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار، «لم يفتح تحقيق في عمل إرهابي في هذه المرحلة. يمكننا أيضًا أن نقول إنه رغم أن ما حصل عمل عنيف، ليس هناك أي شخص مصاب بجروح تعرِّض حياته للخطر»، وفق «فرانس برس».

وجرح 16 شخصا على الأقل بإطلاق نار في ساعة الذروة صباح الثلاثاء في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك فيما تبحث الشرطة عن مشتبه فيه. وأشارت السلطات إلى العثور على عبوات ناسفة في المكان.

تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها شهود برك دماء وأشخاصا ممددين على أرضية أحد قطارات الأنفاق، وكذلك على رصيف محطة «شارع 36» في حي بروكلين. واظهر مقطع مصور آخر حشودا تخرج من عربات المترو وسط دخان كثيف وصراخ وتدافع.

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وأوضح ناطق باسم الدفاع المدني أنه تم العثور على «عبوات ناسفة غير منفجرة»، لكن تغريدة للشرطة أوضحت أن أيا «من العبوات الناسفة غير قابل للتشغيل». ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في جنوب بروكلين حيث وقع الحادث قرب مقبرة غرينوود الشهيرة. وألغت مدارس عدة في بروكلين رحلات التلاميذ خارج حرمها.

وذكرت وسائل إعلام عدة من بينها «إن بي سي نيويورك» وصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الشرطة عن رجل يضع قناعا واقيا من الغاز وبزة جسم كاملة برتقالية مثل التي يرتديها عمال البناء في المدينة الضخمة التي يناهز عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وهي أكبر مدن الولايات المتحدة.

بايدن يعرض المساعدة

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن الذي أعلن تدابير تقييدية جديدة بشأن الأسلحة الاثنين، أبلغ بحادث إطلاق النار وقد عرضت الرئاسة مساعدة سلطات نيويورك.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك أنه «عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق» في بروكلين، وحضّت الناس على تجنّب المنطقة. ويأتي الهجوم في وقت تشهد مدينة نيويورك ارتفاعا في معدلات الجريمة منذ جائحة كوفيد-19.

وأطلق رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي الجديد إريك آدامز الذي تم انتخابه بناء على وعود بتحسين الوضع الأمني، خطة في نهاية يناير لمكافحة انتشار الأسلحة النارية بعد مقتل عنصري شرطة بالرصاص خلال عملهما. لكن تصدّرت مذاك حوادث إطلاق نار مأسوية أخرى عناوين الصحف.

في الربع الأول من عام 2022 (من 1 يناير إلى مطلع أبريل) ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.