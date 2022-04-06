برلين تفند رواية موسكو بشأن الجثث في بوتشا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية الشهر الماضي لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، قدمت «أدلة قوية» ضد إنكار موسكو ضلوع القوات الروسية في تلك الجرائم.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الحكومة، شتيفن هيبيشترايت، قوله للصحفيين إن «تقييم صور الأقمار الصناعية قاد برلين إلى استنتاج أن التصريحات الروسية بأن صور القتلى المدنيين كانت مفبركة أو أن لا يد لها في جرائم القتل، في رأينا غير مدعّمة».

وتتهم كييف موسكو بارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم حرب» في مدينة بوتشا، وذلك بعد العثور على جثث عشرات المدنيين، إثر انسحاب القوات الروسية منها، وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى المدينة «إنها جرائم حرب، وسيصنفها العالم إبادة جماعية».

بدورها، نفت روسيا «قطعًا» كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا، وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: «نرفض رفضًا قاطعًا كل الاتهامات»، مؤكدًا أن خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على مؤشرات تظهر «تزوير مقاطع فيديو» و«أنباء كاذبة»، في المشاهد التي عرضتها السلطات الأوكرانية كأدلة على وقوع مجازر تتهم روسيا بارتكابها، وفق وكالة «فرانس برس».