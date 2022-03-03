فرنسا.. ماكرون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الشهر المقبل متعهدًا العمل على تعزيز فرنسا وأوروبا في وجه «تراكم الأزمات».

وكتب ماكرون في رسالة موجهة إلى الفرنسيين: «لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية». وأضاف «أنا مرشح لكي أستحدث معكم ووسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية وأوروبية فريدة».

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون، سيتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في العاشر من أبريل. لكن الاستطلاعات تشير أيضًا إلى أن ضمان ماكرون الفوز بولاية ثانية مدّتها خمس سنوات في الدورة الثانية، لا يبدو أمرًا مسلّمًا به.