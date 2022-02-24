مسؤول استخباراتي غربي: تفوق جوي كامل لروسيا فوق أراضي أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول استخباراتي غربي رفيع أن روسيا باتت تتمتع بـ«تفوق جوي كامل» في أوكرانيا وتريد حشد «قوة ساحقة» حول العاصمة كييف.

وأوضح المسؤول أن «الدفاعات الجوية لأوكرانيا جرى القضاء عليها الآن ولم يعد لديها قوة جوية لحماية نفسها»، مشيرا إلى سعي الروس في الساعات المقبلة إلى «حشد قوة ساحقة حول العاصمة، ليصبح الدفاع في أيدي القوات البرية والمقاومة الشعبية».

وكانت روسيا أكدت أنها حققت بنجاح كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، حيث أسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، بحسب السلطات الأوكرانية.

نتائج العمليات العسكرية الروسية

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف أنه بعد ضربات القوات المسلحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة، من بينها 11 مهبط طائرات لسلاح الجو.

كما أكد الجيش الأوكراني استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري، الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف؛ فيما أظهرت صور أن المطار تعرض على ما يبدو لهجوم شنته عديد المروحيات.