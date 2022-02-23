زيلينسكي: «مستقبل الأمن الأوروبي» يتقرر في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بأن «مستقبل الأمن الأوروبي» يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا.

وقال زيلينسكي خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني «نحن متحدون في فكرة أن مستقبل الأمن الأوروبي يتم تقريره الآن، هنا في وطننا، في أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

إعلان حالة الطوارئ

ودعا مجلس الأمن الأوكراني إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وسط مخاوف من غزو روسي وشيك. وقال وزير الأمن والدفاع الوطني، أوليكسي دانيلوف، بعد اجتماع هذه الهيئة «ينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الجيش الأوكراني أمرًا بتعبئة جنود الاحتياط، بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على «فيسبوك»: «سيجري استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عامًا (...) الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد».

إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين

في المقابل، وافق مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، على طلب الرئيس فلاديمير بوتين بنشر جنود روس في الخارج، بعدما طلب إرسال قوات لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا. وبعد مناقشة سريعة، وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجلس الاتحاد، مساء الثلاثاء، الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتيهما.

وقرأ نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف طلب بوتين قبل اجتماع استثنائي للمجلس قائلا إن «عند حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، نشر جيش (أوكراني) قوامه 60 ألفًا ودروع ثقيلة».

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كما دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورًا».

اعترف الرئيس الروسي باستقلال منطقتين انفصاليتين

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة. وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس. كما أعلنت واشنطن في أعقاب رد فعل حذر في البداية أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.