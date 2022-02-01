جونسون يحذر من «خطر وشيك» حال التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارة إلى كييف، الثلاثاء، من أن هناك «خطرًا واضحًا ووشيكًا» بحصول تدخل عسكري روسي في أوكرانيا.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، «إنه خطر واضح وماثل، نحن نرى عددًا كبيرًا من الجنود يحتشدون، نحن نرى استعدادات لعمليات متجانسة من شتى الأنواع مع تهديد عسكري وشيك»، وفق «فرانس برس».

تتراجع روسيا وتختار طريق الدبلوماسية

رأى جونسون أن «من الحيوي أن تتراجع روسيا وتختار طريق الدبلوماسية» بشأن أوكرانيا، محذرًا من أن غزو هذا البلد «سيشكل كارثة لروسيا والعالم». وأضاف جونسون: «نحن مستعدون للحوار بطبيعة الحال، لكن العقوبات جاهزة أيضًا».

أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، «حض» نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، على أن تسحب روسيا «فورًا» قواتها المحتشدة على حدودها مع أوكرانيا، مناشدًا موسكو انتهاج الدبلوماسية سبيلًا لحل الأزمة الراهنة بينها وبين كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن «وزير الخارجية شدد على رغبة الولايات المتحدة، بطريقة ثنائية ومع حلفائنا وشركائنا، بمواصلة حوار جاد مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة»، مشيرة إلى أن بلينكن «شدد على أن غزوًا جديدًا لأوكرانيا سيؤدي إلى تبعات سريعة وشديدة»، وفق «فرانس برس».

لا إشارة على عزم روسيا خفض التصعيد

وقال مسؤول أميركي إنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم يعط «أي إشارة» إلى عزم روسيا على خفض التصعيد بشكل وشيك عند الحدود الأوكرانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

- رئيس الوزراء الإيطالي يدعو بوتين إلى «خفض التصعيد» حول أوكرانيا

- موسكو «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية

وأوضح المسؤول أنّ المرحلة المقبلة ستكون تقديم روسيا إلى الولايات المتحدة في موعد غير محدّد «ردّاً رسمياً» يوافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك جواباً على رسالة وجّهتها واشنطن الأسبوع الماضي إلى موسكو ورفضت فيها الحكومة الأميركية الطلبات الرئيسية التي تقدم بها الروس على صعيد الأمن لكنّها فتحت الباب أمام مفاوضات حول نشر صواريخ ووضع سقف متبادل للمناورات العكسرية.