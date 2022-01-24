واشنطن «مستعدة» لمفاوضات مباشرة «ملحة» مع طهران

القاهرة - بوابة الوسط

جددت واشنطن، الإثنين، تأكيدها أنها «مستعدة» لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني، وذلك ردًّا على طرح طهران هذه الفرضية للمرة الأولى.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن «الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعالية، وهو أمر ملح للتوصل سريعًا إلى تفاهم»، محذرًا من أنه «لم يعد لدينا وقت تقريبًا للتوصل إلى تفاهم»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الإثنين، أن طهران لا تستبعد تواصلًا مباشرًا مع واشنطن خلال المباحثات النووية في فيينا، بحال كان ذلك ضروريًّا لإبرام تفاهم «جيد» بشأن إحياء الاتفاق حول برنامج الجمهورية الإسلامية النووي.

إيران لا تتحدث مباشرة الى الولايات المتحدة

وقال أمير عبداللهيان، في تصريحات متلفزة، «حاليًا إيران لا تتحدث مباشرة الى الولايات المتحدة (...) لكن إذا بلغنا خلال المفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية، إلى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا».

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ورأت إيران أن ثمة إمكانية للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة في ملفَي برنامجها النووي والإفراج عن موقوفين لدى البلدين، مشددة على ضرورة عدم الربط بين المباحثات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي، وتبادل محتمل للسجناء.

وأتى موقف الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، تعقيبًا على تصريحات للمبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، استبعد فيها التفاهم مع طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، ما لم تفرج الجمهورية الإسلامية عن أربعة أميركيين موقوفين لديها.