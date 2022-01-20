بايدن يرفض التخلي عن محادثات النووي الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن «الوقت لم يحن بعد للتخلي» عن المفاوضات مع ايران التي تهدف الى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.



وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، إن «الوقت لم يحن بعد للتخلي» عن المفاوضات مع إيران، مشيرا الى أنه «يتم تحقيق بعض التقدم»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- المفاوضون يشاورون عواصمهم مع مناقشة «قضايا صعبة» في المباحثات النووية الإيرانية

وأضاف إن الولايات المتحدة «تقرأ في نفس الصفحة» مع الدول الأخرى فيما يتعلق بمفاوضات فيينا.

وتخوض إيران مع القوى الكبرى مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم العام 2015. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه العام 2018، بشكل غير مباشر فيها. وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل. وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتبارا من يونيو، جرى استئنافها في أواخر نوفمبر.