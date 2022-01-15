المفاوضون يشاورون عواصمهم مع مناقشة «قضايا صعبة» في المباحثات النووية الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط

عاد كبار المفاوضين الإيرانيين والأوروبيين إلى عواصمهم لإجراء مشاورات وجيزة، مع بلوغ المباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي «قضايا صعبة»، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني السبت.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن «المفاوضين سيعودون إلى فيينا خلال يومين»، مشيرة إلى أن الاجتماعات على مستوى الخبراء ستتواصل في العاصمة النمساوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «فرانس برس».

المفاوضات جارية حاليا حول القضايا الصعبة

ونقلت عن مصدر لم تسمه إن «المفاوضات جارية حاليا حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي جرى الاتفاق على مبادئها، إلى عبارات وإدراجها في الوثيقة» بشأن اتفاق نهائي.

وتخوض إيران مع القوى الكبرى مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم العام 2015. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه العام 2018، بشكل غير مباشر فيها. وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل. وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتبارا من يونيو، جرى استئنافها في أواخر نوفمبر.

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وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

ونقلت «إرنا» عن المصدر إنه جرت معالجة عديد المسائل «ذات الصلة بالحظر (العقوبات) والقضايا النووية، والعمل جار حاليا بشكل متزايد على الملحق الثالث حول التنفيذ والتسلسل المحتمل للاتفاق»، أي تنسيق الخطوات التي يجدر بكل طرف اتخاذها بحال التفاهم على إحياء الاتفاق.

رفع عقوبات اقتصادية عن إيران

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتابع المصدر «نحن نناقش التفاصيل وهذا الجزء هو الأصعب والأطول في المفاوضات لكنه ضروري تماما للوصول الى هدفنا»، وفق ما أوردت «إرنا». وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.

وأتى الاعلان عن عودة المفاوضين غداة تأكيد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أجواء المباحثات باتت «أفضل» مما كانت عليه قبل نهاية 2021، متحدثا عن «احتمال» التوصل لتفاهم «في الأسابيع المقبلة».

الدول الغربية تشدد على ضرورة إبرام تفاهم سريع

واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الإثنين، أن التقدم يعود لجهود «من كل الأطراف». كما عكست تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الآونة الأخيرة، تحقيق تقدم، وإن اعتبر أن هذه المباحثات تبقى «بطيئة جدا».

وتشدد الدول الغربية على الحاجة إلى إبرام تفاهم سريع، خصوصا في ظل «تسارع» أنشطة إيران النووية منذ تراجعها عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، من تبقي «بضعة أسابيع» لإنقاذ الاتفاق النووي، مؤكدا أن بلاده «مستعدة» للجوء إلى «خيارات أخرى» بحال فشل المفاوضات في فيينا.