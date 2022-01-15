Atwasat

المفاوضون يشاورون عواصمهم مع مناقشة «قضايا صعبة» في المباحثات النووية الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 04:13 مساء
المفاوضون يشاورون عواصمهم مع مناقشة «قضايا صعبة» في المباحثات النووية الإيرانية
كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري، في فيينا. (أ ف ب)
alwasat radio

عاد كبار المفاوضين الإيرانيين والأوروبيين إلى عواصمهم لإجراء مشاورات وجيزة، مع بلوغ المباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي «قضايا صعبة»، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني السبت.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن «المفاوضين سيعودون إلى فيينا خلال يومين»، مشيرة إلى أن الاجتماعات على مستوى الخبراء ستتواصل في العاصمة النمساوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «فرانس برس».

المفاوضات جارية حاليا حول القضايا الصعبة 
ونقلت عن مصدر لم تسمه إن «المفاوضات جارية حاليا حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي جرى الاتفاق على مبادئها، إلى عبارات وإدراجها في الوثيقة» بشأن اتفاق نهائي.

وتخوض إيران مع القوى الكبرى مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم العام 2015. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه العام 2018، بشكل غير مباشر فيها. وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل. وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتبارا من يونيو، جرى استئنافها في أواخر نوفمبر.

-  إيران: تفاؤل في محادثات فيينا ناجم عن إرادة المفاوضين للتوصل إلى اتفاق «موثوق»
-  لودريان: مفاوضات فيينا النووية «بطيئة جدا»
-  وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يعتبر أن المفاوضات مع إيران «باتت أفضل»

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

ونقلت «إرنا» عن المصدر إنه جرت معالجة عديد المسائل «ذات الصلة بالحظر (العقوبات) والقضايا النووية، والعمل جار حاليا بشكل متزايد على الملحق الثالث حول التنفيذ والتسلسل المحتمل للاتفاق»، أي تنسيق الخطوات التي يجدر بكل طرف اتخاذها بحال التفاهم على إحياء الاتفاق.

 رفع عقوبات اقتصادية عن إيران 
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتابع المصدر «نحن نناقش التفاصيل وهذا الجزء هو الأصعب والأطول في المفاوضات لكنه ضروري تماما للوصول الى هدفنا»، وفق ما أوردت «إرنا». وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.

وأتى الاعلان عن عودة المفاوضين غداة تأكيد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أجواء المباحثات باتت «أفضل» مما كانت عليه قبل نهاية 2021، متحدثا عن «احتمال» التوصل لتفاهم «في الأسابيع المقبلة».

الدول الغربية تشدد على ضرورة إبرام تفاهم سريع 
واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الإثنين، أن التقدم يعود لجهود «من كل الأطراف». كما عكست تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الآونة الأخيرة، تحقيق تقدم، وإن اعتبر أن هذه المباحثات تبقى «بطيئة جدا».

وتشدد الدول الغربية على الحاجة إلى إبرام تفاهم سريع، خصوصا في ظل «تسارع» أنشطة إيران النووية منذ تراجعها عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، من تبقي «بضعة أسابيع» لإنقاذ الاتفاق النووي، مؤكدا أن بلاده «مستعدة» للجوء إلى «خيارات أخرى» بحال فشل المفاوضات في فيينا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»

مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011

بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011
روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة

روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة
الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»

الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة

كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة
حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا

حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية

هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة

تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك

برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة

كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ هجوم إلكتروني على وزاراتها
أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ هجوم إلكتروني على وزاراتها
حلف الأطلسي يعلن تعزيز دعمه لأوكرانيا بعد «الهجوم الإلكتروني»
حلف الأطلسي يعلن تعزيز دعمه لأوكرانيا بعد «الهجوم الإلكتروني»
مرشحة جديدة تنضم للمعسكر اليساري الفرنسي.. هل ينتهي الانقسام أم يتسع؟
مرشحة جديدة تنضم للمعسكر اليساري الفرنسي.. هل ينتهي الانقسام أم ...
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف ...
فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة ......
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة إليزابيث
جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
المزيد
«مراسلون بلا حدود» تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في وفاة الصحفي الإيراني بكتاش آبتين
«مراسلون بلا حدود» تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في وفاة ......
المفاوضون يشاورون عواصمهم مع مناقشة «قضايا صعبة» في المباحثات النووية الإيرانية
المفاوضون يشاورون عواصمهم مع مناقشة «قضايا صعبة» في ......
الدول الفقيرة ترفض 100 مليون جرعة لقاح لقرب انتهاء صلاحيتها.. «الصحة العالمية» وصفته بـ «العار الأخلاقي»
الدول الفقيرة ترفض 100 مليون جرعة لقاح لقرب انتهاء ......
فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل ......
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط