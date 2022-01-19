جونسون يرفع الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد» في إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، رفع الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في إنجلترا والنية في وقف حجر المصابين في مارس.

واعتبارًا من 27 يناير، لن يكون وضع الكمامة إلزاميًا بموجب القانون ولن يوصى رسميا بالعمل عن بعد ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول المراقص وبعض التجمعات الكبرى، على ما أوضح رئيس الوزراء المحافظ، وفق «فرانس برس».

«الصحة العالمية»: «كوفيد» لم ينته بعد

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن «كوفيد» لم ينته بعد فيما سجّلت كل من فرنسا وألمانيا والبرازيل أعدادًا قياسية جديدة للإصابات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ويتفشى المتحور «أميكرون» شديد العدوى بشكل واسع في أنحاء العالم، ما دفع بعض الدول لإعادة فرض إجراءات جديدة وتسريع إطلاق حملات التطعيم بالجرعات المعززة.

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وقال مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مقرها في جنيف الثلاثاء «ما زال هذا الوباء بعيدًا عن نهايته».

أوروبا في عين عاصفة الإصابات

وتعد أوروبا في عين عاصفة الإصابات، إذ سجّلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة خلال 24 ساعة فيما أعلنت فرنسا عن نحو نصف مليون حالة الثلاثاء.

وحذّر مدير منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من التقليل من مدى خطورة أوميكرون، المتحور الذي تفشى بشكل واسع من أميركا اللاتينية وصولا إلى شرق آسيا، منذ اكتشف أول مرة في جنوب القارة الأفريقية في نوفمبر. وقال «قد يكون أوميكرون أقل شدة، بالمعدل، لكن الرواية القائلة إنها مرض خفيف مضللة».

تعزيز مناعة سكان أكبر قوة اقتصادية

وسجّلت أوروبا الأسبوع الماضي خمسة ملايين إصابة وتوقّعت منظمة الصحة بأن أوميكرون قد يصيب نصف سكان القارة بحلول مارس، ما سيؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات. وسجّلت ألمانيا الثلاثاء 112.323 إصابة جديدة بالفيروس و239 وفاة، وفق ما أعلن مسؤولون، فيما رصد أوميكرون في أكثر من 70 في المئة من الإصابات.

ودفع تفشي الوباء المستشار الألماني أولاف شولتس للسعي لإلزام السكان بتلقي اللقاحات لتعزيز مناعة سكان أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. كما تعاني دول أوروبية أخرى من ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بـ«أوميكرون». وسجّلت فرنسا مؤخرا معدلًا يوميًا للإصابات بلغ حوالي 300 ألف حالة.

وتكشف الأرقام الأخيرة الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية أن البلد سجّل 464.796 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهو عدد قياسي جديد.

وتتزامن هذه الأعداد القياسية مع ذكرى مرور عامين على إعلان أول وفاة ناجمة عن فيروس في الصين، عُرف لاحقًا بأنه كورونا. وبلغت الوفيات المعلنة جراء الوباء أكثر من 5.5 مليون منذ 11 يناير 2020.