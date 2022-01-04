200 ألف إصابة بـ«كوفيد» خلال 24 ساعة في بريطانيا

طاقم طبي ينقل مريضا بكوفيد إلى أحد المستشفيات بلندن. (الإنترنت)

سجلت المملكة المتحدة الثلاثاء أكثر من 200 ألف إصابة بـ«كوفيد» خلال 24 ساعة في حصيلة يومية هي الأعلى في وقت يتزايد الضغط على المستشفيات.

وأكدت أرقام حكومية تسجيل 218.724 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة. كما أحصى هذا البلد 48 وفاة الثلاثاء، وهو من بين الأكثر تضررًا في أوروبا من حيث الوفيات التي بلغ مجموعها 148.941 وفاة، وفق «فرانس برس».

رفع درجة التحذير من وباء «كوفيد»

وأعلن المسؤولون الصحيون في المملكة المتحدة، مطلع شهر ديسمبر الماضي، رفع درجة التحذير من وباء «كوفيد» بسبب «الزيادة السريعة» لعدد الإصابات بالمتحور «أوميكرون». وتم رفع الدرجة من الثالثة إلى الرابعة، ما يعني أن «التفشي كبير وأن الضغط على الخدمات الصحية يتسع، أو في طور الازدياد».

- بريطانيا ترفع درجة التحذير من كوفيد بسبب تفشي المتحور «أوميكرون»

- «الصحة العالمية»: الجرعات المعززة للقاحات لن تمكن أي بلد من تجاوز الوباء

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، الأربعاء الماضي، من وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لـ«كوفيد-19» سيكون كافيًا لتجاوز الوباء.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف قبل بضعة أيام من حلول عيد الميلاد «لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءًا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق أن توقعنا»، وفق «فرانس برس».

«أوميكرون» ينتشر على نحو سريع

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، إن 89 دولة رصدت إصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، مضيفة أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف وثلاثة أيام في المناطق التي تشهد تفشيًا محليًّا.

وذكرت المنظمة في بيان أن «أوميكرون» ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان؛ لكن لم يتضح إن كان السبب هو قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معًا، بحسب «يورو نيوز».