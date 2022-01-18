Atwasat

مدير «الصحة العالمية»: جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 07:25 مساء
مدير «الصحة العالمية»: جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»
المدير العام بمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيربييسوس يلقي كلمة خلال الجمعية العامة الـ74 لدول المنظمة في جنيف. (أ ف ب)
alwasat radio

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»، وشدد على خطأ الفكرة القائلة بأن المتحور «أوميكرون» لا يسبب الأذى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: «يواصل أوميكرون اكتساح العالم.... لا تخطئوا، يتسبب أوميكرون في دخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية»، وفق «فرانس برس».

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء الماضي ، من أن المتحور «أوميكرون» الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-19 «يبقى فيروسًا خطرًا» رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة.

 فيروس خطر للأشخاص غير المطعمين
وقال خلال مؤتمر صحفي «رغم أن أوميكرون يسبب عوارض أقل خطورة من دلتا (المتحور الذي كان مهيمنًا حتى الآن)، إلا أنه يبقى فيروسًا خطرًا وخصوصًا للأشخاص غير المطعمين».

-  « الصحة العالمية» محذرة: «أوميكرون يبقى فيروسا خطرا» لغير المطعمين
-  الصحة العالمية تطالب بالبحث عن لقاحات جديدة تحمي من انتقال عدوى «كورونا»

وحذرت منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بـ«أوميكرون» في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من احتمال ظهور متحور جديد أكثر خطورة. ففيما ينتشر المتحور الجديد من دون رادع في أنحاء العالم، يبدو أقل خطورة مما كان يُخشى في البدء، ما أثار الآمال في إمكانية دحر الوباء والعودة إلى حياة طبيعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدغشقر: 10 قتلى بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة
مدغشقر: 10 قتلى بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة
بلينكن يزور أوكرانيا على وقع المخاوف من اجتياح روسي
بلينكن يزور أوكرانيا على وقع المخاوف من اجتياح روسي
ستولتنبرغ يدعو روسيا والحلفاء في الناتو إلى محادثات جديدة
ستولتنبرغ يدعو روسيا والحلفاء في الناتو إلى محادثات جديدة
النرويج: الإرهابي بريفيك يطلب الإفراج المشروط عنه
النرويج: الإرهابي بريفيك يطلب الإفراج المشروط عنه
مدير «الصحة العالمية»: جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»
مدير «الصحة العالمية»: جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة ......
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا...
المزيد
واشنطن قلقة من احتمال نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس
واشنطن قلقة من احتمال نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس...
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»...
لافروف يبلغ بلينكن رغبة روسيا في أجوبة «ملموسة» لمطالبها بشأن الأزمة الأوكرانية
لافروف يبلغ بلينكن رغبة روسيا في أجوبة «ملموسة» لمطالبها ......
مدير «الصحة العالمية»: جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»
مدير «الصحة العالمية»: جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»...
النرويج: الإرهابي بريفيك يطلب الإفراج المشروط عنه
النرويج: الإرهابي بريفيك يطلب الإفراج المشروط عنه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط