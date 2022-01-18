مدير «الصحة العالمية»: جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»، وشدد على خطأ الفكرة القائلة بأن المتحور «أوميكرون» لا يسبب الأذى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: «يواصل أوميكرون اكتساح العالم.... لا تخطئوا، يتسبب أوميكرون في دخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية»، وفق «فرانس برس».

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء الماضي ، من أن المتحور «أوميكرون» الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-19 «يبقى فيروسًا خطرًا» رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة.

فيروس خطر للأشخاص غير المطعمين

وقال خلال مؤتمر صحفي «رغم أن أوميكرون يسبب عوارض أقل خطورة من دلتا (المتحور الذي كان مهيمنًا حتى الآن)، إلا أنه يبقى فيروسًا خطرًا وخصوصًا للأشخاص غير المطعمين».

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وحذرت منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بـ«أوميكرون» في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من احتمال ظهور متحور جديد أكثر خطورة. ففيما ينتشر المتحور الجديد من دون رادع في أنحاء العالم، يبدو أقل خطورة مما كان يُخشى في البدء، ما أثار الآمال في إمكانية دحر الوباء والعودة إلى حياة طبيعية.