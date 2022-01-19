ماكرون يدعو إلى نظام أمني جديد في أوروبا مع «ناتو» بمواجهة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن الأوروبيين بحاجة إلى تأسيس «نظام جديد للأمن والاستقرار» يستدعي عملية «إعادة تسلح استراتيجية» و«محادثات صريحة» مع روسيا.

وقال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «نحتاج إلى تأسيسه بين الأوروبيين ومشاركته مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي واقتراحه للتفاوض عليه مع روسيا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

أضاف ماكرون الذي عرض على النواب الأوروبيين أولويات فرنسا خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة المقبلة أن «أمن قارتنا يتطلب إعادة تسلح استراتيجية لأوروبا كقوة سلام وتوازن وخصوصا في الحوار مع روسيا».

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لوقف التوترات، تطالب موسكو الى جانب معاهدة تحظر أي توسيع لحلف الأطلسي، أن يعدل الأميركيون وحلفاؤهم عن تنظيم مناورات ووقف الانتشار العسكري في أوروبا الشرقية. ولم تؤد مفاوضات جرت الأسبوع الماضي في جنيف وبروكسل وفيينا الى إحراز أي تقدم. تعتبر موسكو ان مطالبها غير قابلة للتفاوض فيما يراها الغربيون غير مقبولة.