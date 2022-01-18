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البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 08:22 مساء
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي. (الإنترنت)
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قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن روسيا قادرة على شن هجوم محتمل على أوكرانيا يمكن أن يحدث في «أي وقت»، وحذر من أن الرد الأميركي سيشمل جميع الخيارات. 

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، محذرة من «وضع خطير للغاية». وقالت ساكي «نحن الآن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها في أي وقت هجومًا على أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

 إجراءات عسكرية إضافية ضد أوكرانيا
وحذرت مسؤولة أميركية، الثلاثاء، من أن وصول قوات روسية إلى بيلاروسيا يوفر وسيلة جديدة لموسكو في غزوها المحتمل لأوكرانيا. وأوضحت المسؤولة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها «هذه التحركات (القوات الروسية) داخل بيلاروسيا توفر للروس طريقة جديدة في حال قرروا اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد أوكرانيا».

ويتوجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بليكن، إلى أوكرانيا، الثلاثاء، في زيارة دعم على وقع المخاوف من غزو روسي لها، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية. كما يتوجه بلينكن الخميس إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية.

انتظار أجوبة من الولايات المتحدة 
من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تنتظر أجوبة من الولايات المتحدة بشأن مطالب أمنية واسعة قدمتها للغرب قبل أن تواصل المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إن روسيا «تنتظر الآن أجوبة على هذه المقترحات، كما وُعدنا، من أجل مواصلة المفاوضات».

إردوغان يطالب روسيا بعدم اجتياح أوكرانيا 
فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا معتبرا الجمهورية السوفيتية السابقة دولة «قوية» لديها أصدقاء دوليون.

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ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان قوله «لا يمكنك التعاطي مع هذه المسائل بالقول سوف أغزو شيئا، سآخذه»، مضيفا: «لا أعتبر غزوا روسيًا لأوكرانيا مقاربة واقعية لأنها ليست دولة عادية. أوكرانيا دولة قوية».

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