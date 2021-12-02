بايدن: مكافحة «كوفيد-19» يجب ألا تكون سببا لانقسامات سياسية

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن مكافحة «كوفيد-19» يجب ألا تكون «سببًا لانقسامات سياسية»، وذلك خلال عرضه خطة من شأنها الحؤول دون حصول فورة في الإصابات مع حلول الشتاء وانتشار المتحور «أوميكرون».

وأكّد بايدن في كلمته «أعرف أنّ (كوفيد-19) سبّب انقسامات في هذا البلد وبات مسألة فئوية وهو أمر مؤسف (..) ويجب ألا يكون كذلك» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأوضح بايدن أن الخطة التي ستعتمدها إدارته لمواجهة الجائحة «لا تشمل إجراء بالإغلاق» لكنها «يجب أن تحظى بدعم من الحزبين وتوحد الأميركيين»، متعهدا بالعمل على تسريع الجهود بشأن نشر التطعيم في كل العالم.

وأضاف أن سياسة إدارته «ستعمل على إبقاء الأطفال في المدارس وليس إبقائهم في البيوت»، مشيرًا إلى أن «الخبراء يقولون إن حالات الإصابة ستستمر في الصعود خلال الأسابيع المقبلة».

وعد بايدن بتوسيع حملات الجرعات المعززة حتى تكون متوفرة لكل المؤهلين للحصول عليها في الولايات المتحدة، داعيًا الأميركيين إلى عدم التردد في الحصول على الجرعة المعززة من اللقاح.