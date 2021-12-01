منظمة الصحة تنصح غير المحصنين ضد «كورونا» بعدم السفر إلى مناطق خطرة وبائيا

مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، ( أرشيفية: الإنترنت)

نصحت منظّمة الصحّة العالمية الأشخاص غير المحصّنين بالكامل ضدّ فيروس «كورونا» المستجد، والمعرّضين لمخاطر صحّية مرتفعة إذا ما أصيبوا بالمرض، بمن في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتشارًا مجتمعيًا للفيروس.

جاء ذلك في تحديث المنظمة لتوجيهاتها المتعلّقة بالسفر في ظلّ المتحور الجديد «أوميكرون»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المنظمة إنّ «الأشخاص الذين لم يتمّ تطعيمهم بالكامل، أو لا دليل لديهم على أنّه سبق لهم وأن أصيبوا بعدوى (كورونا)، والذين يواجهون خطرًا مرتفعًا بالإصابة بمرض شديد والموت، بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق، وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري)، ينبغي نُصحهم بتأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد انتقالًا مجتمعيًا للفيروس».