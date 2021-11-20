إيران: الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة أجنبية تهرب محروقات

عناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال مناورات عسكرية بحرية.(أ ف ب)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، مصادرته سفينة أجنبية في الخليج تُهرّب الوقود وتوقيف طاقمها، وقال الكولونيل في الحرس الثوري أحمد هاجيان بحسب ما نقل الموقع الخاص بالتلفزيون الرسمي بـ«فضل أجهزتنا الاستخبارية وفي عملية منسقة، صادرت قواتنا البحرية سفينة أجنبية على متنها طاقم من 11 شخصًا في مياهنا الإقليمية»، ولم يحدّد تاريخ العملية والعلم الذي ترفعه السفينة وجنسية الطاقم.

ولفت أحمد هاجيان إلى أنه «بعد التفتيش، ضبط أكثر من 150 ألف ليتر من المازوت المهرّب ومثل أفراد الطاقم الأحد عشر الأجانب أمام المحكمة»، ويأتي الاحتجاز بعد سلسلة من الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج التي يُستخرج ويعبر عبرها جزء كبير من إنتاج النفط العالمي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في 10 نوفمبر الإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام كان احتجزها على إثر إحباطه محاولة أميركية لمصادرة نفط إيراني على ما أفاد.