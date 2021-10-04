نوبل الطب للأميركيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 11:52 صباحا
العالمان الأميركيان ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان الفائزان بجائزة نوبل للطب للعام 2021. (أرشيفية: الإنترنت)

فاز العالمان الأميركيان ديفيد جوليوس، وأرديرم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب للعام 2021 تقديرا لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس، بحسب ما أعلنت اللجنة المسؤولة عن هذه المكافآت العريقة في سنوكهولم الإثنين.

وقالت اللجنة: «الاكتشافات الرائدة... للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفيما سلّمت جوائز نوبل 2020 في خضم الوباء، هذه المرة الأولى التي تجري فيها عملية الاختيار بكاملها في ظل «كوفيد-19».

وأغلق باب الترشيحات نهاية يناير، وفي ذلك الوقت العام الماضي، كان فيروس كورونا ما زال محصورا إلى حد كبير في الصين. ومنحت جائزة نوبل للطب 2020 إلى بحث مرتبط بالفيروسات، وهو فيروس التهاب الكبد الوبائي سي.

ويستمر موسم نوبل مع جائزة الفيزياء الثلاثاء والكيمياء الأربعاء، تليهما الآداب الخميس والسلام الجمعة، على أن ينتهي بمنح جائزة الاقتصاد الإثنين 11 أكتوبر. وتبلغ قيمة جوائز نوبل هذا العام 10 ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

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