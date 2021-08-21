قرض ياباني للعراق بقيمة 300 مليون دولار خلال زيارة لوزير خارجية طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 05:50 مساء
وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي خلال زيارة غير معلنة للعراق. (الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، خلال زيارة غير معلنة للعراق، عزم طوكيو على منح الجانب العراقي قرضًا بقيمة 32.7 مليار ين، أي نحو 297 مليون دولار.

كما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية، قيام موتيغي السبت بأول زيارة لوزير خارجية ياباني لبغداد منذ 15 عامًا «لتبادل وجهات النظر حول السلام والاستقرار» في هذا البلد، وفق «سبوتنيك» الروسية.

والتقى موتيغي خلال الزيارة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين. وناقشوا قضايا الاستقرار والسلام في المنطقة، والمتعلقة بالدرجة الأولى بالوضع في أفغانستان وإيران.

التنمية الاقتصادية
وخلال اجتماعات القيادة العليا للعراق، نقل الوزير موتيغي له نية الجانب الياباني تقديم قرض قيمته 32.7 مليار ين (نحو 297 مليون دولار) للتنمية الاقتصادية في العراق، وهي لتحديث قطاعي الصناعة والنفط، بحسب ما نقلت وكالة «كيودو».

ويزور موتيغي دول الشرق الأوسط، وغادر صباح السبت من تركيا، وكان من المفترض أن يتوجه مباشرة إلى إيران، لكنه هبط أولًا في بغداد، وسافر إلى إيران بعد الظهر.

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