القوات الأميركية بمطار كابل تطلق النار في الهواء لإيقاف حشود اجتاحت المدرج

أفغانيون محتشودن في مطار كابل في انتظار إجلائهم، 16 أغسطس 2021، (الإنترنت)

أطلقت القوات الأميركية النار في الهواء في مطار كابل، اليوم الإثنين، فيما اجتاح آلاف الأفغان المدرج على أمل الهرب من البلد بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وقال شاهد لوكالة «فرانس برس»: «أشعر بخوف شديد هنا، إنهم يطلقون النار بكثافة في الهواء، رأيت فتاة تموت سحقا».

وفي ساعة متأخرة أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الجيش الأميركي أمّن محيط المطار، مضيفة أنه تم إخلاء سفارة واشنطن في العاصمة الأفغانية بالكامل.

وقال الناطق باسم الخارجية نيد برايس في بيان بعد ساعات من سيطرة طالبان على المدينة: «جميع أفراد السفارة موجودون في مبنى مطار حامد كرزاي الدولي الذي يؤمّن الجيش الأميركي محيطه».