«العدالة والتنمية» : تركيا وإسرائيل تتطلعان لتحسين العلاقات بعد اتصال الرئيسين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 12:05 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

قال ناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأربعاء إن تركيا وإسرائيل اتفقتا على العمل من أجل تحسين علاقتهما المتوترة وذلك بعد اتصال هاتفي نادر بين رئيسي البلدين.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا بالرئيس الإسرائيلي الجديد إسحق هرتزوج يوم الاثنين لتهنئته على توليه المنصب. . ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم العدالة والتنمية عمر جيليك بعد اجتماع للحزبالقول «تبلور إطار عمل بعد هذا الاتصال ينبغي بموجبه إحراز تقدم بشأن العديد من الأمور التي يمكن تحسينها، واتخاذ خطوات نحو حل مجالات الخلاف".

وتبادل البلدان طرد السفراء في 2018 بعد خلاف مرير. ونددت أنقرة باحتلال إسرائيل للضفة الغربية ومعاملتها للفلسطينيين، بينما دعت إسرائيل تركيا إلى التوقف عن دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة.  ويطالب كل طرف الآخر باتخاذ الخطوة الأولى من أجل أي تقارب.

وأشار جيليك إلى القضية الفلسطينية باعتبارها إحدى الأمور التي تريد تركيا مناقشتها مع إسرائيل، مضيفا أن مجالات أخرى مثل السياحة والتجارة يجب أن تكون «ذات فائدة للطرفين». وظلت التجارة بين البلدين قوية رغم الخلافات السياسية.

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