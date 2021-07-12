ماكرون: فرض شهادات صحية في المطاعم والمقاهي والنقل للتشجيع على تلقي اللقاح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 08:59 مساء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين أن بلاده ستفرض الشهادة الصحية في المطاعم والمقاهي وبعض وسائل النقل اعتبارا من أغسطس المقبل، سعيا لتشجيع الفرنسيين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون في كلمة نقلتها وكالة «فرانس برس» إن «الشهادة الصحية ستطبق في المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، كما في المستشفيات ودور المسنين والمؤسسات الطبية الاجتماعية».

وأضاف: «وكذلك ستطبق هذه الشهادة  في الطائرات والقطارات وحافلات الرحلات الطويلة، فهنا أيضا وحدهم الذين تلقوا اللقاح أو خضعوا لاختبار سلبي النتيجة سيكون بوسعهم الوصول إلى هذه المواقع»، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك فرض الشهادة الصحية بعد حوالى عشرة أيام في المواقع الترفيهية والثقافية.

وقبل ذلك، أعلن ماكرون إقرار بلاده إلزامية تلقي العاملين في المؤسسات الصحية لقاحا مضادا لكوفيد-19، سواء كانوا من مقدّمي الرعاية أم لا، وكذلك الحال للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. وقال: «أمامهم حتى 15 سبتمبر لتلقي لقاح»، قبل دخول إجراءات عقابية حيز التنفيذ.

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