سلطان عمان يصل إلى السعودية في أول رحلة للخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 07:12 مساء
سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد (إنترنت)

 زار سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، السعودية، الأحد، في أول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلاء العرش في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتركز محادثاته على الحرب في اليمن والتعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ تتطلع مسقط لتعزيز وضعها المالي.

ووصل السلطان هيثم، الذي شاركت بلاده في المساعي التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، إلى مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر في زيارة تستغرق يومين، وفق «رويترز».

لقاء مباشر
وكان في استقباله العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما وصفته وسائل إعلام سعودية بأنه أول لقاء مباشر يجريه الملك سلمان (85 عامًا) منذ بدأت جائحة فيروس «كورونا».

وكان السلطان واجه في الآونة الأخيرة أكبر تحدٍ يجابهه عندما خرجت مظاهرات للاحتجاج على البطالة في السلطنة التي ترزح تحت أعباء ديون كبيرة، وتعمل على تطبيق إصلاحات واسعة وإجراءات تقشف.

-  سلطنة عمان تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارا من أبريل
-  سلطان عمان يضع آلية لتعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد

وقال بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني لجريدة «الشرق الأوسط» الدولية، يوم السبت، إن البلدين سيؤسسان مجلًسا مشتركًا للإشراف على عدة اتفاقات. وقال إن افتتاح طريق جديد بعد تأخير للربط بين البلدين سيسهل مشروعات لوجستية وغيرها في مجال البنية التحتية.

الدور العماني
ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014 قفز معدل الدين العماني إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 15% في 2015 إلى 80% العام الماضي، في حين أن خطط السلطنة لتنويع الإيرادات بدلًا عن الاعتماد على النفط وتقليل الإنفاق على القطاع العام المتضخم حققت تقدمًا بطيًئا.

وعمان من أضعف دول الخليج المنتجة للنفط ماليًّا، لكنها تلعب منذ فترة طويلة دور الوسيط في المساعي الرامية لحل صراعات إقليمية بسبب حياد سياستها الخارجية. وقد كثفت السلطنة جهودها الدبلوماسية بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بين حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحركة منذ أكثر من ست سنوات.

رفع حصار
وتتركز المحادثات بين التحالف والحوثيين على خطوات لرفع حصار مفروض على الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء مقابل وعد من الحركة بإجراء محادثات للتوصل إلى هدنة.

وكان التحالف تدخل في اليمن في مارس 2015 بعد أن أخرج الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليًّا من العاصمة صنعاء. وسقط في الحرب عشرات الآلاف من اليمنيين قتلى، ودفعت الحرب بالبلاد إلى شفا المجاعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدينة يتعادل سلبيا مع الخمس في الدوري الليبي
رياضة محلية
6 مواجهات نارية جديدة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تستحوذ على مخطوطة «120 يوما في سدوم»
ثقافة وفن
العالم يودع «الملاذات».. رسوم ضريبية على الشركات الكبرى بداية من 2023
اقتصاد
كوبا أميركا: لقب أول لميسي مع الأرجنتين
رياضة عالمية
أرملة رئيس هايتي تكشف تفاصيل جديدة عن اغتياله
دولى
كاركاتير حليم - «صريرة» الدبيبة!
كاريكاتير
تحالف شاكة والطشاني ينذر بتطورات مثيرة في الكرة الليبية بعد 20 يوليو ودفع 47 ألف...
رياضة محلية
أطفال ومرضى ليبيون في العراء قرب معبر رأس أجدير.. ومطالب بعيادة متنقلة لهم (صور)
ليبيا
عبر «بوابة الوسط» المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم يزف أنباء مهمة من ...
رياضة محلية
الرئيس التونسي يستعين بالجيش لمواجهة جائحة كورونا
عربى
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القاعدة 66.. الحل السحري لمشاكل آلام الظهر