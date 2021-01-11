سلطان عمان يضع آلية لتعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 05:02 مساء
رئيس سلطنة عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد (إنترنت)

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الإثنين، مرسوما يقضي بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

وقال التلفزيون العماني إن المرسوم يقضي «بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة»، وفق «فرانس برس».

وتولى السلطان هيثم الحكم في يناير 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

شغور منصب السلطان
وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان. ويُشترط في من يتم اختياره لولاية الحكم أن «يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين».

وتوفي السلطان قابوس الذي تولّى الحكم لنحو 50 عاما، في العاشر من يناير 2020 عن 79 عاما. ولم يكن السلطان قابوس متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط. والسلطان الحالي هو أحد أبناء عمومته.

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