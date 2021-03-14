سلطنة عمان تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارا من أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 09:02 مساء
سلطنة عمان. (الإنترنت)

تفرض سلطنة عمان اعتبارا من أبريل ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات لتصبح الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء أمام انهيار أسعار النفط التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكل كبير.

فبعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، أعلنت عمان في اكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوفيد، وفق «فرانس برس».

تطبيق الضريبة
وكتبت وزارة الاعلام في تغريدة «يبدأ في 16 أبريل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%». وستطبق هذه «الضريبة على الاستهلاك على كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها» على ما جاء في التغريدة نفسها.

وأضافت أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي  والعقارات «وبعض النشاطات المالية» لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.

وكانت السعودية والإمارات اللتان تشكلان 75% من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أول دولتين تعتمدان الضريبة على القيمة المضافة العام 2018 في قرار غير مسبوق في المنطقة المعتادة على غياب الضرائب وعلى دعم كبير بفضل عائدات الغاز والنفط.

خطة تقشف
وتبعتهما البحرين في يناير، وزادت السعودية الضريبة على القيمة المضافة بثلاث مرات في مايو في إطار خطة تقشف تهدف إلى تحقيق عائدات ضريبية إضافية والسيطرة على الانفاق العام.

أما قطر والكويت وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي أيضا فلم تعمدا إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بعد. وعانت دول الخليج العربية الغنية من انهيار أسعار النفط منذ العام 2014 ولا سيما السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وفاقمت الأزمة الصحية من صعوبات هذه الدول المالية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي ولا سيما السياحة في الإمارات وعمان.

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