الأمم المتحدة تحذر من تمدد المجاعة في تيغراي إلى أقاليم أخرى بإثيوبيا

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال اجتماع لمجلس الأمن، 10 أبريل 2019، (ا ف ب)

حذرت الأمم المتحدة، خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، من أن المجاعة في منطقة تيغراي، التي تشهد حربا، يمكن أن تمتد إلى أقاليم أخرى في إثيوبيا التي رفضت هذا التحذير.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام أعضاء المجلس إنه «من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيغراي، لكن في عفر وأمهرة أيضا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكر لوكوك أن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقدر عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيغراي بأكثر من 350 ألف شخص، موضحا أن المسؤولين الإداريين المحليين بدأوا الإبلاغ عن الوفيات بسبب هذا الوضع.

وتابع أنه إضافة إلى الـ350 ألف نسمة هؤلاء ثمة مليون شخص في مناطق تيغراي وعفر وأمهرة على وشك الوقوع في براثن الجوع.

لكن السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي آمدي قال بعد الجلسة التي شارك فيها، إن بلاده ترفض أن يبحث المجلس موضوع تيغراي، لأنه شأن داخلي.

وأضاف، في تصريح أمام الصحفيين: «نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم المنظمة الدولية بشأن المجاعة في بلاده، معتبرا أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات بطريقة شفافة وشاملة».

وكان تنظيم اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته إيرلندا، معقدا إذا رفض غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الأفارقة، عرض القضية على هذه الهيئة، معتبرين أن الصراع في تيغراي شأن إثيوبي داخلي. كذلك، يعتبرون أن المجاعة هي قضية إنسانية ينبغي ألا تناقشها الهيئة المكلفة حفظ السلام والأمن في العالم.