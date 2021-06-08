هنية يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات قبيل اجتماع الفصائل الفلسطينية

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس». (الإنترنت)

قالت مصادر فلسطينية ومصرية إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، لإجراء أول محادثات ضمن سلسلة من المناقشات هذا الأسبوع بين السلطات المصرية والفصائل الفلسطينية بهدف تعزيز وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

اجتماع الفصائل الفلسطينية

وقال الناطق باسم «حماس» حازم قاسم إن زيارة هنية جاءت تلبية لدعوة خاصة من القاهرة، تمهيدا لاجتماع أوسع للفصائل الفلسطينية قد يبدأ الأسبوع المقبل في أقرب تقدير، وفق «رويترز».

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ولعبت مصر دورا رئيسيا كوسيط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بعد قتال اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما. وقُتل أكثر من 250 فلسطينيا في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال القتال، بينما أدت الصواريخ التي أطلقتها فصائل فلسطينية من غزة إلى مقتل 13 شخصا في إسرائيل.

تعزيز الهدنة مع إسرائيل

وذكر قاسم أن هنية سيناقش مع مسؤولين مصريين تعزيز الهدنة مع إسرائيل وكذلك خطط إعادة إعمار غزة. كانت مصر أعلنت تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة إعمار القطاع.

وذكرت المصادر المصرية أن السلطات في مصر تأمل في الاجتماع مع أعضاء من حركة فتح ومنهم الرئيس محمود عباس. وحاولت مصر من قبل دعم التعاون بين الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر شديد الأهمية لأي جهود أوسع نطاقا لتعزيز السلام في المنطقة.

وصرح مسؤول فلسطيني بأنه من المتوقع أن يصل وفد من حركة فتح برئاسة جبريل الرجوب إلى القاهرة في الأيام المقبلة.