الجيش السوداني يحسم الجدل حول خلافه مع قوات الدعم السريع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 05:35 مساء
قوات الجيش السوداني. (أرشيفية: الإنترنت)

حسم الجيش السوداني الجدل بشأن استنفار قواته بعدما أشارت أخيرا تقارير إعلامية إلى تصاعد حدة التوتر بينه وبين قوات الدعم السريع.

ونفت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما تردد عن وجود توتر بينهما، وقال العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن ما أوردته بعض الوسائط عن وجود توتر بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع لا أساس له من الصحة، مشددا على أنهما يعملان بتناغم وانسجام تام، وفق «روسيا اليوم».

إشاعة
واعتبر أبوهاجة أن «نشر الإشاعة الغرض منه خلق فتنة وهي تعبر عن حالة الإحباط التي تعاني منها بعض الجهات بعد فشل مخططاتها الشريرة من مسيرة 3 يونيو التي تمت بصورة حضارية دونما توقع تلك الجهات».

-  الجيش السوداني يبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد «إهانات» النشطاء
-  «روسيا اليوم»: الجيش السوداني يعلن عن «تمرد» لعناصر في المخابرات وإغلاق المجال الجوي للخرطوم

من جهته، قال عميد ركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية، إن «الشعب السوداني الأبي تابعتم وتابعنا ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي عن توتر العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تلك الشائعة ذات المقصد المعلوم والتي تهدف إلى خلق بلبلة وفتنة ومن أطلقها لا يريد خيرا للبلاد، أزعجته ما تقوم به قوات الدعم السريع وقائدها من عمل وطني خالص».

حامية للثورة
وأضاف: «إننا إذ نثق في فطنة شعبنا الأبي ندعوه إلى تفويت الفرصة على من يتربص بثورته المجيدة». وأكد آدم أن قوات الدعم السريع هي جزء لا يتجزأ من قوات الشعب المسلحة، ستظل على العهد حامية للثورة، تقف إلى جانب الشعب في كل كبيرة وصغيرة، وقال: «لن تثنيها مثل هذه الشائعات عن القيام بواجبها الوطني في حماية الشعب».

والجمعة ذكرت مواقع إلكترونية سودانية أن حدة التوتر تصاعدت بين قادة المكون العسكري بعد أن رفعت قوات الدعم السريع وتيرة استعدادها القتالي داخل العاصمة الخرطوم. كما نشرت تلك المواقع صورا لسواتر ترابية حول القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
الراغبون في «رئاسة ليبيا» يبدؤون رحلة البحث عن المنصب بجولات دولية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»