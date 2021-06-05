الجيش السوداني يحسم الجدل حول خلافه مع قوات الدعم السريع

قوات الجيش السوداني. (أرشيفية: الإنترنت)

حسم الجيش السوداني الجدل بشأن استنفار قواته بعدما أشارت أخيرا تقارير إعلامية إلى تصاعد حدة التوتر بينه وبين قوات الدعم السريع.

ونفت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما تردد عن وجود توتر بينهما، وقال العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن ما أوردته بعض الوسائط عن وجود توتر بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع لا أساس له من الصحة، مشددا على أنهما يعملان بتناغم وانسجام تام، وفق «روسيا اليوم».

إشاعة

واعتبر أبوهاجة أن «نشر الإشاعة الغرض منه خلق فتنة وهي تعبر عن حالة الإحباط التي تعاني منها بعض الجهات بعد فشل مخططاتها الشريرة من مسيرة 3 يونيو التي تمت بصورة حضارية دونما توقع تلك الجهات».

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من جهته، قال عميد ركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية، إن «الشعب السوداني الأبي تابعتم وتابعنا ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي عن توتر العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تلك الشائعة ذات المقصد المعلوم والتي تهدف إلى خلق بلبلة وفتنة ومن أطلقها لا يريد خيرا للبلاد، أزعجته ما تقوم به قوات الدعم السريع وقائدها من عمل وطني خالص».

حامية للثورة

وأضاف: «إننا إذ نثق في فطنة شعبنا الأبي ندعوه إلى تفويت الفرصة على من يتربص بثورته المجيدة». وأكد آدم أن قوات الدعم السريع هي جزء لا يتجزأ من قوات الشعب المسلحة، ستظل على العهد حامية للثورة، تقف إلى جانب الشعب في كل كبيرة وصغيرة، وقال: «لن تثنيها مثل هذه الشائعات عن القيام بواجبها الوطني في حماية الشعب».

والجمعة ذكرت مواقع إلكترونية سودانية أن حدة التوتر تصاعدت بين قادة المكون العسكري بعد أن رفعت قوات الدعم السريع وتيرة استعدادها القتالي داخل العاصمة الخرطوم. كما نشرت تلك المواقع صورا لسواتر ترابية حول القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.