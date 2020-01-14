«روسيا اليوم»: الجيش السوداني يعلن عن «تمرد» لعناصر في المخابرات وإغلاق المجال الجوي للخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 05:21 مساء
قوات الجيش السوداني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الجيش السوداني عن «تمرد» لمجموعة عناصر من جهاز الأمن في الخرطوم، بينما أغلقت السلطات المجال الجوي فوق العاصمة بعد إطلاق نار في قاعدة قرب مطار المدينة، بحسب ما نقل موقع «روسيا اليوم».

وشدد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، في تصريح أدلى به الثلاثاء، على رفضه «السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية».

ووصف عامر ما تم بـ«الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري»، وكشف عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم «لحسم الفوضى»، مشيرا إلى أن «كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتات».

وأفاد موقع «روسيا اليوم» بإغلاق المجال الجوي في العاصمة كلها، بعد أن تم تعليق الرحلات في مطار الخرطوم وسط تمدد رقعة انتشار قوة الأمن المتمردة قربه. وذكر شهود عيان أن عناصر من الجيش وقوات الدعم السريع والأمن طوقوا مكتبا يتبع لإدارة عمليات الأمن بشارع المطار.

من جانبه، أفاد مصدر في الحكومة السودانية بـ«حسم الأحداث في حي كافوري» بالعاصمة، الذي شهد في وقت سابق تبادل إطلاق نار بين عناصر من المخابرات وعسكريين من قوات الأمن. بينما تحدثت تقارير عن استمرار إطلاق أعيرة نارية كثيفة في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم.

ورفض أفراد من جهاز المخابرات العامة، في وقت سابق من اليوم، تسليم مباني هيئة العمليات رغم التوجيهات بإخلائها. واندلع داخل معسكر تابع لجهاز المخابرات في الخرطوم إطلاق نار أثار هلع السكان، وتقرر على أثره إغلاق الطرق المؤدية إلى هيئة العمليات في حيي الرياض وكافوري.

وأوضحت مصادر مطلعة، حسب «روسيا اليوم» أن «قوة من الأمن السوداني بحي كافوري تابعة لهيئة العمليات أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق نتيجة تذمر أفراد من هيئة العمليات بسبب مستحقاتهم المالية بعد إعادة هيكلة الهيئة، حيث وصلوا الخرطوم لصرف مستحقاتهم ورفضوا المبالغ المرصودة بحجة أن الحقوق غير مجزية، وقاموا بحبس اللجنة بقيادة لواء أمن».

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