أعلى حصيلة يومية.. 33 قتيلا فلسطينيا في غزة منذ فجر الأحد

تشييع قتلى فلسطينين نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة 15 مايو 2021 (رويترز)



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كلمات دالة

فلسطين,قوات الاحتلال, قتلى,قصف غزة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 33 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، في أعلى حصيلة يومية لتبادل القصف بين إسرائيل والجماعات المسلحة منذ الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد: «استشهد 33 منذ الفجر بينهم ثمانية أطفال و12 سيدة». وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت الوزارة، في بيان منفصل، ارتفاع حصيلة القتلى منذ الإثنين إلى «181 شهيدا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة» مشيرة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للازدياد.

سخط أممي بسبب الضحايا

من جهته، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، «سخطه» لحصيلة القتلى المدنيين في غزة، وأعرب عن «انزعاجه الشديد» لتدمير سلاح الجو الإسرائيلي مبنى في القطاع الفلسطيني يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية.

وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن غوتيريس شعر «بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية اليوم بناية شاهقة في مدينة غزة كانت تضم مكاتب لعديد المنظمات الإعلامية الدولية.

أضاف أن الأمين العام أبدى «سخطه» بسبب «تزايد أعداد الضحايا المدنيين، لا سيما مقتل عشرة أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية».

مقتل 10 من عائلة واحدة

وفجر السبت، قتل عشرة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة، هم امرأتان وأطفالهما الثمانية، جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ في غرب القطاع.

واندلعت دوامة العنف الجديدة بعد جرح مئات الفلسطينيين في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

هذه الصدامات أتت بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود. وسط استنكار دولي رسمي وشعبي.

والأحد، أيضا سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول النزاع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.