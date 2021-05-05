الهند تخصص قروضا ميسرة بـ6.7 مليار دولار لشركات اللقاحات والصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 09:36 صباحا
مريض يتنفّس بمساعدة الأكسجين في مستشفى بمدينة غازي آباد الهندية، 4 مايو 2021، (ا ف ب)

أعلن المصرف المركزي الهندي، الأربعاء، تخصيص 6.7 مليار دولار كتمويل للشركات العاملة في مجال الصحة، بما في ذلك اللقاحات والمستشفيات، في مواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد.

وأفاد حاكم المصرف، شاكتيكانتا داس، بأن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى 31 مارس العام المقبل، وتعهد اللجوء إلى إجراءات «غير تقليدية» في حال تدهور الوضع الصحي، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاءت تصريحاته بينما أعلنت الهند تسجيل عدد قياسي من الوفيات بلغ 3780 حالة خلال 24 ساعة و382 ألف إصابة بكوفيد.

وقال داس: «لا بد من مواكبة السرعة المدمرة التي يؤثر الفيروس من خلالها على مختلف المناطق في البلاد عبر خطوات سريعة وواسعة النطاق».

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية الطارئة، في وقت تشتكي المستشفيات من نقص خطير في الأكسجين والأسرة واللقاحات.

وأشار داس إلى أن «الهدف الفوري هو المحافظة على حياة البشر، وإعادة الحياة إلى طبيعتها عبر جميع الوسائل الممكنة».

وواجه نظام الهند الصحي الذي يعاني من نقص في التمويل صعوبات في التعامل مع موجة كوفيد الأخيرة إذ بات المرضى يموتون في مواقف السيارات التابعة للمستشفيات جراء النقص في الأكسجين والأسرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 7)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح جبران (الحلقة 21)
فيديو
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
ضبط متورطين في خطف طفلين بحي الأندلس قبل 4 سنوات
ليبيا
نصائح تجنبك الإصابة بالقدم السكري
طب وصحة
الدبيبة يعلق على عدم عقد اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي
ليبيا
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجعل التمر كلمة السر لصيام صحي