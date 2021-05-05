الهند تخصص قروضا ميسرة بـ6.7 مليار دولار لشركات اللقاحات والصحة

مريض يتنفّس بمساعدة الأكسجين في مستشفى بمدينة غازي آباد الهندية، 4 مايو 2021، (ا ف ب)

أعلن المصرف المركزي الهندي، الأربعاء، تخصيص 6.7 مليار دولار كتمويل للشركات العاملة في مجال الصحة، بما في ذلك اللقاحات والمستشفيات، في مواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد.

وأفاد حاكم المصرف، شاكتيكانتا داس، بأن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى 31 مارس العام المقبل، وتعهد اللجوء إلى إجراءات «غير تقليدية» في حال تدهور الوضع الصحي، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاءت تصريحاته بينما أعلنت الهند تسجيل عدد قياسي من الوفيات بلغ 3780 حالة خلال 24 ساعة و382 ألف إصابة بكوفيد.

وقال داس: «لا بد من مواكبة السرعة المدمرة التي يؤثر الفيروس من خلالها على مختلف المناطق في البلاد عبر خطوات سريعة وواسعة النطاق».

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية الطارئة، في وقت تشتكي المستشفيات من نقص خطير في الأكسجين والأسرة واللقاحات.

وأشار داس إلى أن «الهدف الفوري هو المحافظة على حياة البشر، وإعادة الحياة إلى طبيعتها عبر جميع الوسائل الممكنة».

وواجه نظام الهند الصحي الذي يعاني من نقص في التمويل صعوبات في التعامل مع موجة كوفيد الأخيرة إذ بات المرضى يموتون في مواقف السيارات التابعة للمستشفيات جراء النقص في الأكسجين والأسرة.