بايدن: الولايات المتحدة واليابان ستواجهان معا «التحديات» التي تمثلها الصين

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطابًا في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا. (أ ف ب)

أعلن جو بايدن الخميس أن الولايات المتحدة واليابان ستواجهان معا «التحديات» التي تمثلها الصين، خلال أول قمة وجها لوجه في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الياباني.

وقال الرئيس الديموقراطي في مؤتمر صحفي مشترك «نحن مصممون على العمل معا لمواجهة التحديات التي تطرحها الصين، وفي قضايا مثل بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وكذلك كوريا الشمالية»، وفق وكالة فرانس برس..

وأكد رئيس الوزراء الياباني من جهته أن الدولتين الحليفتين ستعارضان «أي محاولة» من جانب بكين «لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو بالترهيب في بحري الصين الجنوبي والشرقي».