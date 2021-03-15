السودان يطلب رسميا وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الإثنين، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كتب إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليطلب رسميًّا الوساطة فيما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لملء سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف البيان: «حكومة السودان تشعر بالقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها على ملء ثانٍ لسد النهضة في يونيو 2021، دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية، كما تؤكد أن أي إجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي»، وفق «رويترز».

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واقترح السودان من قبل بالفعل فكرة الآلية الرباعية للوساطة، وهي خطوة تؤيدها مصر، بعد أن أصاب الجمود جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي .