الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي يتعهد بتسوية النزاع حول سد النهضة الإثيوبي

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. (الإنترنت)

تعهد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الأحد، أن يواصل خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي السعي إلى إيجاد حل للنزاع المزمن القائم حول السد الذي تبينه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وتولى تشيسيكيدي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمدة عام خلفًا للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال قمة لقادة دول الاتحاد عقدت عبر الإنترنت في نهاية الأسبوع، وفق «فرانس برس».

ختام القمة

وفي ختام القمة، التي استمرت يومين، قال تشيسيكيدي إن هناك «نية لإيجاد حلول تقود إلى تسوية سلمية للخلافات بين الدول، خصوصًا إيجاد حلول لمشكلات تزرع الشقاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، على خلفية بناء سد النهضة على النيل الأزرق».

- وزير الري السوداني: ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو يهدد الأمن القومي

- السودان يعلن فشل الجولة الجديدة من المفاوضات حول سد النهضة

ومنذ العام 2011، يثير مشروع سد النهضة توترًا في منطقة القرن الأفريقي، في حين لم تثمر المفاوضات بين الدول الثلاث اتفاقًا حول تعبئته وتشغيله. وتؤكد إثيوبيا أن الطاقة الكهرمائية المنتجة في السد ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وتصر على أن إمدادات المياه في دول المصب لن تتأثر.

تهديد وجودي

من جهتها، تعتبر مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه، أن السد يشكل تهديدًا وجوديا لها. ويأمل السودان أن يسهم السد الجديد في الحد من الفيضانات التي تشهدها البلاد سنويا، لكنه يخشى في المقابل أن يؤثر عدم التوصل لاتفاق حول تشغيله سلبًا على سدوده، لا سيما على سدي الرصيرص ومروي.

وكانت أديس أبابا أعلنت في يوليو تحقيق هدفها بملء السد للعام الأول، وأكدت مؤخرًا أنها ستواصل أعمال الملء خلال الشتاء المقبل دون انتظار التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم والقاهرة حول هذه المسألة الخلافية.

والسبت حذر وزير الري السوداني، ياسر عباس، من أنه «إذا تم الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، فهذا تهديد مباشر لأمننا القومي». ولم يحدد تشيسيكيدي النهج الذي ينوي الاتحاد الأفريقي اعتماده في ما يتعلق بسد النهضة خلال ولايته، علمًا بأن الاتحاد انخرط سابقًا في جولات تفاوض لم تثمر، بينها جولة جرت الشهر الماضي.

آراء متناقضة

والجمعة، اتهم وزير المياه والري والطاقة، سيليش بيكيلي، السودان ومصر بعرقلة المفاوضات. وقال «لم تتمكن مصر والسودان من التوصل إلى اتفاق من خلال طرح آراء متناقضة. تتساءل إثيوبيا عما إذا كانت دولتا المصب تريدان التوصل إلى اتفاق أم لا»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية.

وصرح الوزير للصحفيين، في أديس أبابا: «نتوقع من (تشيسيكيدي) بصفتنا دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي أن يضطلع بدوره في محادثات سد النهضة بالشكل المناسب، من دون المس بحقوق أحد».

ويشكل نهر النيل، أطول أنهار العالم، شريان حياة للدول العشر التي يعبرها ويوفر لها مياه الشرب والكهرباء. ويوفر النيل الأزرق الذي يلتقي النيل الأبيض في العاصمة السودانية، الخرطوم، الغالبية العظمى من مياه النيل التي تتدفق عبر شمال السودان ومصر إلى البحر الأبيض المتوسط.