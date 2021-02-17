جنوب أفريقيا: بدء التطعيم بلقاح «جونسون آند جونسون» لمواجهة «كورونا»

عمال يقومون بتفريغ منصات التحميل التي تحتوي على جرعات اللقاح جونسون آند جونسون عند وصولها إلى مطار أو آر تامبو في جوهانسبرغ (رويترز)

تبدأ جنوب أفريقيا الأربعاء في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد فيروس «كورونا» بلقاح شركة «جونسون آند جونسون»، بعد وصول الشحنة الأولى من الجرعات، وفقًا لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا، جليندا جراي، في مقابلة مع محطة «ساوث أفريكا إف إم» الإذاعية: «عملت الفرق الصحية على مدار الليل لتوزيع اللقاحات على معظم أنحاء البلاد... في كيب تاون، سيبدأ التطعيم في الساعة 12 ظهراً».

وتلقت جنوب أفريقيا عدداً لم يجر الإعلان عنه من جرعات لقاح «جونسون آند جونسون» مساء أمس الثلاثاء، وتجري محادثات لشراء 20 مليون جرعة إضافية.

وقال ستافروس نيكولاو، رئيس وحدة العمل الصحي في مجموعة الضغط «بيزنيس أوف ساوث أفريكا»، إن عملية تطعيم 40 مليون شخص، من أجل تحقيق مناعة القطيع بين عدد سكان يبلغ 60 مليون نسمة، من المتوقع أن تستغرق من 12 إلى 18 شهراً.

كما قال نيكولاو، الذي يرأس أيضاً إدارة التجارة الاستراتيجية في شركة أسبين فارماكير هولدينجز المحدودة للأدوية، في مقابلة مع راديو 702 اليوم الأربعاء: «المرحلة الأولى مهمة للغاية، نحن بحاجة إلى تطعيم 3.‏1 مليون شخص يعملون في قطاع الرعاية الصحية قبل أن نصل إلى الموجة الثالثة».

وسجلت جنوب أفريقيا أكثر من 49.‏1 مليون حالة إصابة بفيروس «كورونا»، وهو أكبر عدد بين دول القارة. وقالت وزارة الصحة أمس الثلاثاء إن إجمالي 48 ألفاً و313 شخصاً توفوا بسبب الفيروس.