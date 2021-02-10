الادعاء الديمقراطي: ترامب «المحرّض الرئيسي» على هجوم الكابيتول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 07:57 مساء
أنصار ترامب خلال الاعتداء على الكونغرس. 6 يناير 2021(أ ف ب)

قال ممثلو الإدعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ الأربعاء خلال محاكمة الرئيس السابق، إنّ دونالد ترامب أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أنّ الانتخابات سُرِقت، ثم صار «محرضا رئيسيا على تمرد خطير» طاول مبنى الكابيتول.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين «ستظهر لكم الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجا بريئا»، وأنّه «تخلى عن دوره كقائد أعلى للجيش وصار محرضا رئيسيا على تمرّد خطير»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «وعندما وقعت أعمال العنف (...) كما كان متوقعا واجتاحت الفوضى هذه الهيئة ومجلس النواب، سنبيّن لكم انه تخلى تماما عن واجبه كقائد أعلى للجيش لوقف العنف وحماية الحكومة».

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