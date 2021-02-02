ميركل تطالب موسكو بالإفراج عن نافالني

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مساء الثلاثاء بالافراج فورا عن المعارض الروسي اليكسي نافالني ووضع حد لقمع التظاهرات التي تنظمها المعارضة الروسية.



وكتبت المستشارة في رسالة على تويتر نشرها المتحدث باسمها شتيفن سايبرت أن «الحكم بحق اليكسي نافالني بعيد جدا من قواعد دولة القانون. ينبغي الافراج عن نافالني فورا. إن العنف ضد متظاهرين سلميين يجب ان يتوقف»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية العواصم الغربية بأنها «منفصلة عن الواقع» بعد مطالبتها بالإفراج عن المعارض اليكسي نافالني الذي حكم عليه الثلاثاء بالسجن نحو ثلاثة أعوام.

وقالت ماريا زاخاروفا في تصريحات لقناة «آر بي كاي» نقلتها وكالات الانباء الروسية «ليس هناك أي سبب للتدخل في شؤون دولة تتمتع بالسيادة. ننصح بأن يهتم كل طرف بمشاكله»، وفق «فرانس برس»