استئناف الحوار بين تركيا واليونان بعد أزمة شرق المتوسط

سفينة تنقيب ومعها سفن بحرية تركية قبالة سواحل أنطاليا في البحر المتوسط، أغسطس 2020. (أ ف ب)

تستأنف تركيا واليونان، اليوم الإثنين، المحادثات لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط بعد أزمة خطرة تشهد على الهوة الفاصلة بين هذين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.



ويستقبل المسؤول الثاني في وزارة الخارجية التركية، سادات أونال، وفدًا يونانيًّا في إسطنبول لمعاودة الاتصالات التمهيدية المعلقة منذ 2016 بعد تصاعد كبير للتوتر بين الجارتين، وفق وكالة «فرانس برس».



وأغرقت مهمات التنقيب التركية عن الغاز المتكررة في المياه اليونانية في الأشهر الأخيرة أنقرة وأثينا في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ العام 1996 عندما كاد البلدان يتواجهان في حرب.



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وتندرج هذه المحادثات في إطار حملة أوسع للرئيس التركي رجب طيب إدروغان الساعي إلى تهدئة العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي الذي ضاق ذرعًا من سلوك أنقرة، وباشر الشهر الماضي فرض عقوبات عليها.



وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء الماضي، إن بلاده تخوض هذه المحادثات بتفاؤل وأمل.



وأضاف: «لطالما كانت اليونان تؤيد الحوار بشرطين: وقف تركيا لتصرفاتها العدائية في المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في 2016».



ورحبت أنقرة مرات عدة بـ«الأجواء الإيجابية» المسيطرة منذ أسابيع قليلة.